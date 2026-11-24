ООН: самое опасное место для женщин – дом Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО.

Около 47 тысяч женщин и девочек погибли в 2025 году от рук своих партнеров или родственников-мужчин. Такие данные содержатся в докладе Управления ООН по наркотикам и преступности (УНП ООН) и структуры «ООН-женщины», опубликованном 24 ноября. Авторы исследования подчеркнули, что дом по-прежнему остается самым опасным местом для женщин с точки зрения риска убийства.

Всего за год в мире зарегистрировали около 78 тысяч умышленных убийств женщин и девочек. Таким образом, на партнеров и членов семьи пришлось 60% этих преступлений. В среднем от рук близких ежедневно погибали 129 женщин и девочек — примерно пять каждый час.

Самый высокий показатель убийств со стороны партнеров и родственников зафиксировали в Африке — 2,9 случая на 100 тысяч женщин. Далее следуют Америка с показателем 1,4, Океания — 1,1, Азия — 0,6 и Европа — 0,5.

KP.RU писал, что в Приморье 73-летний мужчина во время домашней ссоры несколько раз ударил супругу топором по голове и руке. Женщину с тяжелыми травмами госпитализировали, нападавшего отправили под стражу.