Женщина с пересаженной свиной почкой поставила рекорд Фото: Оксана ЗУЙКО.

В США женщина год жила с почкой свиньи. Отмечается, что 58-летняя американка поставила рекорд по продолжительности жизни с органом от животного. Об этом сообщает The New York Times.

Доктор Леонардо Риелла из Mass General Brigham Transplant Center отметил, что орган не только выводит токсины и мочу, но и выполняет другие важные функции, такие как балансировка жидкостей и минералов. Эти факты подтверждают, что почка от свиньи может работать.

Рекорд по продолжительности жизни с пересаженной свиной почкой важен из-за дефицита донорских органов. В США более 500 тысяч человек зависят от диализа, около 90 тысяч в очереди на трансплантацию, в прошлом году проведено менее 26 тысяч операций. Каждый день умирают по 12 пациентов, которые так и не дождались спасительной операции.

Ранее KP.RU рассказал, что в США добились удивительных результатов. Мужчина, который девять месяцев пожил со свиной почкой, позже смог отказаться от диализа. Он полностью выздоровел.