Полезны занятия, которые задействуют сразу несколько функций. Фото: New Africa/Shutterstock/Fotodom

Новые увлечения помогают поддерживать активность мозга, развивать память и внимание. Особенно полезны занятия, которые требуют осваивать незнакомые навыки, двигаться и общаться. Невролог Геннадий Зеливянский рассказал, какие хобби помогают сохранить интеллектуальные способности. Об этом пишет mk.ru.

«Для мозга не существует одного «самого полезного» хобби навсегда, а нужно постоянное развитие. Главный принцип нейропластичности – новизна и сложность. Разнообразие всегда выигрывает у монотонности», – объяснил врач.

По словам Зеливянского, полезны занятия, которые задействуют сразу несколько функций. Например, парные танцы развивают координацию и память, а игра на музыкальных инструментах тренирует слух, зрение и внимание. Также врач посоветовал изучать иностранные языки, играть в настольные игры, читать и писать.

Такие занятия не гарантируют защиту от деменции и болезни Альцгеймера, но помогают формировать когнитивный резерв – способность мозга компенсировать некоторые нарушения. Начинать осваивать новые хобби можно и после 60-70 лет. Среди альтернатив шахматам и музыке врач назвал ходьбу, плавание, садоводство, рукоделие и кулинарию.

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