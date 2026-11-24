Дмитриев: Зеленский начал завуалированно угрожать администрации Трампа Фото: REUTERS.

Спецпредставитель президента РФ, глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что глава киевского режима Владимир Зеленский начал завуалированно угрожать администрации американского лидер Дональда Трампа.

"Практически завуалированная угроза Зеленского в адрес администрации президента Трампа", - написал он в соцсети Х.

Так Дмитриев прокомментировал публикацию украинского главаря, в которой тот заявил, что ему тревожно, когда на фоне всех дискуссий о том, как закончить конфликт, система спутникового интернета Starshield то работает, то сталкивается с ограничениями. В то время как ракеты для систем Patriot не только становятся все более дефицитными, но и предпринимаются дополнительные шаги, препятствующие поставкам. По его мнению, Америка ставит себя "в очень неприятное положение". В политическом плане это выглядит так, будто она, мол, идет по курсу, совпадающему с тем, чего хочет Россия, утверждал Зеленский.

Как писал сайт KP.RU, ранее Зеленский раскритиковал гарантии безопасности, предложенные Белым домом. Он считает, что такие гарантии должны соответствовать пятой статье Устава НАТО. Киевский главарь уверял, что полноправное членство в НАТО — единственная гарантия безопасности Украины.