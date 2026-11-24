Врач из Санкт-Петербурга умерла на Бали из-за некачественного алкоголя. Фото: соцсети

Врач из Санкт-Петербурга умерла на Бали из-за отравления некачественным алкоголем. Об этом сообщает «КП-Петербург».

30-летняя Анастасия Соболевская известна не только как медик, но и как один из организаторов лесного фестиваля Solar Systo. Она скончалась в клинике Ari Canti на Бали.

"Она выпила вино, которое сама купила в магазине. Через несколько часов ей стало плохо. В больнице Настя потеряла сознание, произошла остановка сердца, ее пытались реанимировать. Потом у нее еще несколько раз остановилось сердце", - рассказала её подруга Елена.

Близкие погибшей обвиняют в смерти Анастасии недостаточный уровень медицинской помощи на острове. Отмечается, что у девушки осталась пожилые родители и сестра-инвалид. Друзья девушки сообщили, что её планируют кремировать, а прах развеют над океаном на Бали.