Глава Министерства иностранных дел Чехии Петр Мацинка назвал неприемлемыми предложения России по безопасности Европы. Его слова передает портал iDnes.
«Российская сторона имеет определенное представление о том, какова должна быть архитектура безопасности Европы, но она <...> абсолютно неприемлема для всех остальных», - считает министр.
При этом Мацинка заявил, что европейцы не должны просто отвергать требования российской стороны в сфере безопасности, пока не предоставят своего видения ситуации по этому вопросу.
Ранее KP.RU сообщал, что глав МИД России Сергей Лавров высказался на тему гарантии безопасности, о которых говорят страны Европы и Киев. По словам министра, они формируются не с участием Москвы, а против нее.