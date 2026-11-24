В МИД Чехии назвали неприемлемыми предложения России по безопасности Европы. Фото: Markus Lenhardt/dpa/Global Look Press

Глава Министерства иностранных дел Чехии Петр Мацинка назвал неприемлемыми предложения России по безопасности Европы. Его слова передает портал iDnes.

«Российская сторона имеет определенное представление о том, какова должна быть архитектура безопасности Европы, но она <...> абсолютно неприемлема для всех остальных», - считает министр.

При этом Мацинка заявил, что европейцы не должны просто отвергать требования российской стороны в сфере безопасности, пока не предоставят своего видения ситуации по этому вопросу.

Ранее KP.RU сообщал, что глав МИД России Сергей Лавров высказался на тему гарантии безопасности, о которых говорят страны Европы и Киев. По словам министра, они формируются не с участием Москвы, а против нее.