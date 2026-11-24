Волк: В Кургане полицейские и прохожий спасли девочку от стаи бродячих соб Фото: Алексей БУЛАТОВ.

В Кургане полицейские и прохожий мужчина спасли 10-летнюю девочку от нападения стаи бродячих собак. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

"В утреннее время в микрорайоне Восточный города Кургана школьница шла по улице, когда на нее внезапно напала стая бродячих собак. В этот момент мимо проезжали сотрудники отдельного батальона патрульно-постовой службы полиции", - говорится в сообщении.

По ее словам, полицейские бросились на помощь ребенку. Вместе с ними к месту инцидента поспешил неравнодушный мужчина. Они оперативно отогнали собак. Один из сотрудников полиции вызвал скорую помощь и сообщил о произошедшем матери девочки.

Волк отметила, что по данному факту региональным СК РФ заведено дело по статье 293 УК РФ.

Как писал сайт KP.RU, в Новочеркасске Ростовской области жители одного из микрорайонов города боятся выпускать детей на улицу. Днем 23 ноября у местного рынка и автобусной остановки стая бродячих собак набросилась на девятилетнего мальчика.