Мирошник: ВСУ пытались создать кровавый фон в дни саммитов по урегулированию. Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

Вооруженные силы Украины пытались создать «кровавый фон» для переговорного процесса в дни саммитов по урегулированию украинского конфликта. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.

«В период проведения саммита АТЭС украинские формирования совершили серию ракетно-дроновых атак по Крымскому мосту, который <...> используется исключительно в гражданских целях», - подчеркнул Мирошник.

По словам дипломата, киевский режим путем провокаций хотел создать негативный фон для переговоров по урегулированию конфликта на Украине.

Ранее KP.RU сообщал, что глава МИД России Сергей Лавров высказался о недовольстве главы киевского режима Владимира Зеленского после мирных переговоров. По его словам экс-комик «постоянно играет в какие-то свои игры», когда дело касается завершения боевых действий.