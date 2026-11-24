Обвиняемому в избиении учёного Зезина продлили арест Фото: Ольга ЮШКОВА.

Ленинский районный суд Екатеринбурга снова отложил решение по делу Аркадия Вагнера, обвиняемого в хулиганстве после нападения на ученого Никиту Зезина. По данным объединенной пресс-службы судов Свердловской области, срок содержания под стражей продлен до 27 января.

"Срок содержания под стражей обвиняемому продлен по 27 января 2027 года включительно", - заявили в суде.

Известный ученый Никита Зезин скончался 22 июля от сердечного приступа. За несколько дней до этого он подвергся нападению. 13 июля, осматривая поля в Екатеринбурге, Зезин заметил подростков на квадроциклах, повреждавших посевы. Он погрузил детей в автомобиль и связался с их родителями. На месте встречи на ученых напали мужчины, включая отцов детей, обвинившие Зезина в похищении несовершеннолетних.

Местные жители Александр Реверук и Аркадий Вагнер задержаны за групповое хулиганство. Вину не признают, оба арестованы. Супругу Вагнера оштрафовали на 1 тыс. рублей за катание дочери на квадроцикле вдоль полей.

Ранее KP.RU сообщил, что версия нападавших заключалась в том, что дети были в слезах, и Зезин, якобы, похитил их и применил к ним силу, а также незаконно транспортировал. При этом дети катались по научной зоне, повреждая важные для исследований посевы.