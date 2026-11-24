В моду вернулись плиссированные модели. Фото: Michelle Sangster/Runway Manhattan/Global Look Press

Зимой не обязательно отказываться от юбок в пользу брюк. Россиянам рассказали, какие модели и материалы будут в тренде и с чем их сочетать, чтобы выглядеть стильно даже в мороз. Об этом пишет mk.ru.

Интерес к юбкам заметен и на подиумах. В последней коллекции Миуччи Прады не было ни одной пары брюк, а 2027 год дизайнер назвала годом юбок. Другие модные дома тоже сделали ставку на юбки, предложив модели разной длины и из материалов, которые подходят для зимы.

Одним из самых практичных вариантов остается шерстяная юбка миди. В тренде также клетка, в том числе коричнево-серый тартан, напоминающий плед. Еще один заметный материал – вельвет. Дизайнеры предлагают юбки миди и макси А-силуэта в насыщенных оттенках

Кроме того, в моду вернулись плиссированные модели. Они появились даже в зимних коллекциях: их шьют не только из шерсти, но и из экокожи. Такие юбки хорошо смотрятся с укороченными объемными свитерами, водолазками и высокими сапогами.

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