Второй серийный импортозамещенный SJ-100 впервые поднимут в воздух до конца года Фото: Юлия СМИРНОВА.

Первый полет второго серийного импортозамещенного самолета SJ-100 планируют провести до конца 2026 года. Сейчас лайнер готовят к испытаниям на производственном центре компании «Яковлев» в Комсомольске-на-Амуре, сообщили в пресс-службе по итогам посещения предприятия Олегом Кожемяко.

В настоящее время специалисты проводят наземную отработку систем и оборудования воздушного судна. На самолете уже установили пассажирский салон, полностью изготовленный из российских компонентов.

Кожемяко отметил, что первые два самолета, собранные на предприятии, полностью состоят из отечественных деталей. По его словам, завод выходит на плановые поставки лайнеров для Дальневосточного федерального округа и других регионов России.

Ранее KP.RU сообщал, что в Новосибирске начались сертификационные летные испытания импортозамещенного SJ-100. Самолет выполнил несколько полетов, в ходе которых специалисты проверяли работу отечественных навигационных систем.