Путин включил Тутту Ларсен в состав совета по правам человека Фото: Иван МАКЕЕВ.

Президент РФ Владимир Путин обновил состав Совета по правам человека (СПЧ) и включил в него теле- и радиоведущую Тутту Ларсен (настоящее имя - Татьяна Романенко). Соответствующий указ опубликован на портале правовой информации.

Также в состав обновленного СПЧ вошел и главврач Центральной клинической больницы Святителя Алексия Алексей Заров.

"Внести в состав Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека изменения. Включить в состав совета следующих лиц: Заров А. Ю, Романенко Т. А.", - говорится в документе.

Как писал сайт KP.RU, ранее стало, что своим указом глава государства исключил российского режиссера Александра Сокурова из состава президентского Совета по правам человека. Кроме того, вместе с ним состав СПЧ покинули еще три человека.