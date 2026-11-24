Членам экипажа арестованного в Индии судна Unity не выплатили часть зарплаты Фото: REUTERS.

Членам экипажа судна Unity, арестованного в Индии, не выплатили часть зарплаты. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на информацию от родственницы одного из моряков.

«Страховая по 7 сентября оплатила зарплату, пока действовал их договор. Остальное должна погасить Индия после продажи судна», - говорится в сообщении.

Уточняется, что члены экипажа танкера Unity около пяти месяцев находились на борту судна. Корабль был официально передан под управление индийской команды. Девять членов экипажа, которые оставались на нем, должны вернуться в Россию 25 ноября.

Ранее KP.RU сообщал, что танкер Unity был задержан 11 мая властями Индии из-за финансовых претензий к компании-владельцу. На борту корабля находились 20 граждан России. Во время стоянки танкера в 12 милях от порта Парадип экипаж также сталкивался с нехваткой продуктов, питьевой воды и проблемами со связью.