МИД РФ решила выразить ноту протеста Латвии в связи с проблемой в посольстве Риги Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН.

Временный поверенный в делах Латвии Рамона Красовска была вызвана в МИД России, где ей вручили официальную ноту с предложениями по урегулированию спорных вопросов. Эта информация опубликована на сайте российского дипведомства.

«В связи с ультимативным требованием Латвии прекратить трудовые отношения с на месте принятыми сотрудниками Отдела социального обеспечения при консульском отделе Посольства России в Риге (далее – ОСО) 23 ноября в МИД России была вызвана Временный поверенный в делах Латвии в России Р.Красовска. Дипломату разъяснена суть проблем, возникающих в данном контексте», - следует из публикации министества.