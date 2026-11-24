Ольга Быстрова перечислила методы борьбы с бессонницей. Фото: Jan Tepass / imageBROKER / Shutterstock

Привычные способы вроде счета овец не помогают уснуть, а лишь удерживают мозг в состоянии бодрствования. Об этом в комментарии изданию RuNews24.ru рассказала старший преподаватель кафедры сестринского дела медицинского факультета Университета «Синергия» Ольга Быстрова.

По ее словам, попытки принудительно вызвать сон активируют концентрацию. «Любая попытка заставить себя спать через счет или картинки в голове включает внимание, тогда как сон — это как раз отключение внимания. Монотонный счет держит вас в задаче, то есть в бодрствовании», — пояснила специалист.

Быстрова предложила вместо народных методов опираться на структурированные поведенческие подходы. Главным инструментом она назвала когнитивно-поведенческую терапию бессонницы (КПТ-Б), которая по долгосрочному эффекту превосходит медикаменты.

В рамках этого метода рекомендуется использовать кровать исключительно для сна. Если не удается уснуть за 15–20 минут, стоит перейти в другую комнату и заняться чем-то спокойным при тусклом свете.

Кроме того, важно соблюдать единый режим в будни и выходные, отказаться от дневного сна, исключить кофе за 6–8 часов до отбоя и не принимать пищу за 2–3 часа. Быстрова также отметила эффективность техники дыхания 4–7–8 (вдох на четыре счета, задержка на семь, выдох на восемь).