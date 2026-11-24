МИД РФ вручил ноту латвийскому дипломату из-за параметров отбора сотрудников Фото: Михаил ФРОЛОВ.

Министерство иностранных дел России вручило ноту латвийскому дипломату в связи с параметрами набора сотрудников посольством Латвии в Москве. Об этом 24 ноября, во вторник, сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве.

Ранее KP.RU сообщал, что временного поверенного в делах Латвии Рамону Красовску вызывали в МИД России из-за требований Риги уволить сотрудников отдела социального обеспечения российского посольства. Москва заявила, что эти требования противоречат межправительственному соглашению о социальной защите российских военных пенсионеров.