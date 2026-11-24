В Лондоне на торгах аукционного дома Sotheby's продали картину знаменитого русского художника Ивана Айвазовского "Венеция ночью. Сан-Джорджо-Маджоре" за 1,1 млн фунтов стерлингов(1,4 млн долларов). Об этом сообщил ТАСС.

По данным агентства, оценочная стоимость полотна, которую автор написал в 1862 году, составляла 500-700 тысяч фунтов стерлингов.

В публикации отметили, что эта картина была выставлена на торги частным коллекционером из Эстонии. Полотно находилось во владении его семьи с XIX века, когда было приобретено в Санкт-Петербурге.

Как писал сайт KP.RU, 19 ноября аукционный дом Sotheby’s в Нью-Йорке продал картину нидерландского живописца Винсента ван Гога "Цветущие каштаны", написанную в 1890 году в Овер-сюр-Уаз, за рекордные 190,4 млн долларов.

По подсчетам газеты The New York Times, с учетом инфляции работа Ван Гога заняла шестое место в списке самых дорогих картин в истории торгов.