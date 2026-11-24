На складах в особой экономической зоне "Липецк" вспыхнул пожар Фото: Андрей Иванов..

В Липецкой области пожарные успешно локализовали возгорание на складах, охватившее площадь в шесть тысяч квадратных метров. Эту информацию во вторник предоставила пресс-служба МЧС России по Липецкой области через платформу "Макс".

"Распространению огня способствовала высокая пожарная нагрузка. Благодаря слаженным действиям огнеборцев, удалось не допустить дальнейшего распространения пламени на соседние здания и локализовать пожар на площади 6 тыс.кв.м", - заявили в ведомстве.

24 ноября 2026 года в Липецке на территории ООО "Шанс энтерпрайз" в ОЭЗ произошёл пожар на трёх складах готовой продукции. Губернатор Игорь Артамонов также сообщил об этом в своём канале MAX, назвав пожар серьёзным.

По предварительным данным, пострадавших нет, огонь не распространился на соседние здания. На месте работают 30 спасателей и семь единиц техники. Позже в МЧС уточнили, что пожар на площади 6 тыс. квадратных метров локализован.

Ранее KP.RU сообщил, что под Ростовом пожарные локализовали возгорание на складе велосипедов и мотоциклов.