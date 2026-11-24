Эксперт оценил последствия введения прокатных удостоверений для видеоигр. Фото:Sebastian Christoph Gollnow/dpa/Global Look Press

Введение прокатных удостоверений для видеоигр в первую очередь приведет к дополнительным расходам и задержкам для российских разработчиков, тогда как зарубежные издатели вряд ли станут оформлять такие разрешения. Такое мнение в беседе с RTVI высказал аналитик Эльдар Муртазин.

На данный момент правительство обсуждает введение прокатных удостоверений для видеоигр. Разработчиков и распространителей хотят обязать регистрироваться в реестре ОРИ, хранить данные в России и выполнять требования СОРМ. Законопроект № 795581-8 внесен в декабре 2024 года, рассмотрение планируется в декабре 2026 года.

По словам Муртазина, показательным примером служит игра Grand Theft Auto VI (GTA VI), которая уже появилась у российских продавцов после релиза 19 ноября на консолях PlayStation 5 и Xbox Series X|S. Как отметил аналитик, зарубежные правообладатели не будут добиваться прокатного удостоверения в России, но продажи проекта на местном рынке все равно идут, в том числе через российские компании. Это создает вопрос об ответственности за соблюдение требований со стороны локальных ритейлеров.

Эксперт считает, что административные запреты и блокировки отдельных площадок не изменят спрос со стороны аудитории. «Можно ломать, блокировать, но это не решит вопрос с тем, что люди хотят играть, и они будут играть... С тем же успехом можно регулировать погоду на Марсе», - заявил он, комментируя попытки распространить российские нормы на иностранных издателей.

Дополнительная сложность связана с тем, что видеоигры, в отличие от кинофильмов, регулярно обновляются после выхода — получают патчи, сезоны и дополнения. На фоне трудностей с доступом к зарубежному ПО и ИИ новые правила усложняют работу отечественных команд, ориентирующихся только на российский рынок, пояснил Муртазин.