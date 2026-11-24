Путин: РФ готова делиться опытом в сфере местного самоуправления Фото: REUTERS.

Россия готова делиться опытом реализации муниципальных и общественных инициатив и открыта к профессиональному диалогу в этой сфере с зарубежными партнерами. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в приветственном слове к участникам и гостям первого Международного муниципального форума. Соответсвующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.

"...Мы всегда готовы поделиться накопленным опытом в сфере реализации муниципальных и общественных инициатив...", - сказал он.

По словам главы государства, Россия открыта к профессиональному, партнерскому диалогу по этим значимым темам со своими друзьями в БРИКС, ЕврАзЭс, СНГ, других международных структурах и государствах.

Как писал сайт KP.RU, в марте прошлого года российский лидер подписал закон, устанавливающий принципы организации местного самоуправления в рамках единой системы государственной власти. Документ определил три типа муниципальных образований: городской округ, муниципальный округ и внутригородское муниципальное образование.