Листья с газона лучше убрать, а под здоровыми деревьями и в цветниках их можно оставить. Фото: Мария ЛЕНЦ.

Перед наступлением холодов важно подготовить сад к зиме, но чрезмерная забота может навредить растениям. Не все деревья и кустарники нуждаются в обрезке, поливе и укрытии. Ландшафтный архитектор Светослава Тютина рассказала, какие работы действительно необходимы на участке. Об этом пишет aif.ru.

Главное правило осеннего ухода – учитывать особенности каждого растения, отметила эксперт. Сначала нужно оценить состояние сада, влажность почвы и погоду, а затем решить, какая помощь нужна посадкам. Осенью можно удалить сухие и сломанные ветки, а также отцветшие соцветия.

Однако формирующую обрезку некоторых растений лучше перенести на весну, добавила специалист. Хвойным перед зимой необходимы осмотр на наличие болезней и вредителей и влагозарядный полив. При этом ель, спирею, калину, многолетники и плодовые деревья, подходящие для климата региона, можно оставить без укрытия.

Листья с газона лучше убрать, а под здоровыми деревьями и в цветниках их можно оставить. Перед морозами нужно проверить влажность почвы и при необходимости полить растения. Также следует законсервировать систему автополива: убрать насос в теплое помещение, опустошить емкость и продуть трубы.

Ранее эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь посоветовал перед отъездом с дачи очистить дымоход от скопившейся сажи.