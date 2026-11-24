Зеленский признал ответственность ВСУ за атаку на сухогруз РФ в Финском заливе Фото: REUTERS.

Глава киевского режима Владимир Зеленский признал ответственность ВСУ за атаку на российский сухогруз Sparta II в Финском заливе. Об этом он заявил в интервью агентству Bloomberg.

«Любое судно под российским флагом <...> является для нас законной целью в российских территориальных или нейтральных водах», - высказался нелегитимный украинский лидер.

Зеленский также утверждает, что российское судно якобы перевозило вооружение, не предоставив никаких доказательств.

Ранее KP.RU сообщал, что российский сухогруз Sparta II был атакован беспилотниками в Финском заливе 21 ноября 2026 года. Судно направлялось в Калининград. Грузовой корабль этого типа используется в том числе для перевозки колесной техники, контейнеров и других грузов.