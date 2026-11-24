Число погибших при пожаре на заводе в Кубринске выросло до 15. Фото: ГУ МЧС по Ярославской области

При пожаре на заводе пиротехники «Салют Юг» в селе Кубринск Ярославской области 28 сентября погибли 15 человек. Число жертв уточнили в пресс-службе судов региона, ранее было известно о 14 погибших.

В сообщении суда указано, что возгорание на территории опасного производственного объекта произошло около 15:45 по московскому времени. Окончательное количество жертв установят по итогам экспертиз.

Во Фрунзенский районный суд Ярославля поступило ходатайство о продлении срока содержания под стражей генерального директора предприятия Алексея Пронина. Его обвиняют в нарушении требований промышленной безопасности, повлекшем гибель людей, и незаконном изготовлении взрывчатых веществ.

Также стало известно об аресте участкового полиции по делу о пожаре. По версии следствия, в 2023 году он проводил проверку предприятия, однако сведения о возможных нарушениях не получили дальнейшего хода. Кроме того, по данному делу был арестован сотрудник МЧС, которому предъявили обвинение в злоупотреблении должностными полномочиями.