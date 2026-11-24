Более трети мест в Исполкоме ОЗХО занимают страны с единым военно-политическим интересом. Фото: Pierre Crom/Getty Images

Более трети мест в Исполкоме ОЗХО занимают страны с единым военно-политическим интересом. Об этом говорится в сообщении от постпреда РФ после новости о том, что Москва не вернула председательство в исполнительном совете ОЗХО.

Россия потеряла место в Исполнительном совете ОЗХО в 2023 году, набрав 65 голосов при требовании 66. Литва, Польша и Украина получили места от Восточноевропейской группы на 2024–2026 годы. В 2024 и 2025 годах Россия снова не прошла, набрав 51 голос на 30-й сессии КГУ. Исполнительный совет ОЗХО состоит из 41 страны, избираемых на два года.