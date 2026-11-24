Минобороны Норвегии наладило диалог с Украиной после атаки в Финском заливе Фото: REUTERS.

Минобороны Норвегии обсуждает с киевским режимом вопрос стабильности в регионе после атаки на российский сухогруз в Финском заливе. Об этом заявил глава ведомства Торе Сандвик. Его слова приводит агентство Reuters.

Он уточнил, что после урегулирования украинского конфликта Норвегия сосредоточится на том, что Киев должен действовать в рамках международного права.

"Мы также сосредоточены на том, что они должны уважать нашу потребность в стабильности в нашем регионе, и сейчас у нас налажен хороший диалог с украинцами по этому вопросу", - заявил норвежский чиновник.

Агентство напомнило о заявлении военных Финляндии о том, что атака беспилотника на сухогруз РФ в Балтийском море 21 ноября, вероятно, был нанесен Украиной.

Как писал сайт KP.RU, 24 ноября украинский главарь Владимир Зеленский в интервью агентству Bloomberg признал ответственность ВСУ за атаку на российский сухогруз Sparta II в Финском заливе. Он уверял, что российское судно якобы перевозило вооружение.

Напомним, в субботу беспилотник атаковал российский сухогруз в Финском заливе. Судно направлялось в Калининград.