Киев объявил принудительную эвакуацию детей на подконтрольной ему территории ДНР Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН.

Киевский режим объявил принудительную эвакуацию детей на подконтрольной ВСУ территории Донецкой Народной Республики. Об этом заявил глава украинской военной администрации региона Вадим Филашкин.

«Подписал приказ о проведении обязательной принудительной эвакуации детей вместе с родителями или другими законными представителями», - говорится в сообщении.

Принудительная эвакуация была объявлена на территории населенных пунктов Александровского и Черкасского районов ДНР.

Ранее KP.RU сообщал, что обязательная эвакуация была объявлена в девяти селах Запорожской области, находящихся под контролем Киева. Напомним, что власти Украины периодически расширяют зону принудительной эвакуации в районах на территории страны.