Кафе ТП-РП 2820. Фото: Институт развития городской среды Нижегородской области

Два проекта Нижегородской области удостоены высших наград международной архитектурной премии «Золотой Трезини — 2026». Торжественная церемония награждения лауреатов прошла в Эрмитажном театре Санкт-Петербурга.

В девятом сезоне премии на конкурс поступило 1 520 работ из 49 стран и территорий. В шорт-лист вошли 75 проектов из 16 стран, а лауреатами стали авторы из восьми государств — России, Индии, Италии, Бразилии, Вьетнама, Франции, Ирана и Беларуси.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин отметил, что при развитии городов принципиально важно сохранять их идентичность и историческую атмосферу. По его словам, в регионе системно восстанавливают исторические здания, возрождают кварталы и переосмысливают пространства, ещё недавно закрытые для жителей и туристов.

«При этом крайне важно искать интересные и современные решения, которые помогут по-новому раскрыть красоту нашего наследия», — заявил Глеб Никитин.

Кафе ТП-РП 2820. Фото: Институт развития городской среды Нижегородской области

В номинации «Лучший реализованный проект реконструкции» победила кофейня ТП-РП 2820 в Нижнем Новгороде — проект Института развития городской среды Нижегородской области. Бывшая трансформаторная подстанция речного порта на Стрелке построена в 30-е годы прошлого столетия, когда формировалась инфраструктура Горьковского речного порта. Сам порт снесли в 2010-е. На его территории осталось лишь несколько зданий, включая подстанцию. В 2021 году институт разработал концепцию эффективного использования пространства Стрелки, чтобы сделать её открытой для горожан и туристов. В рамках этой работы появилась и инициатива переделки подстанции в кафе. Идею реализовали совместно с Нижегородской епархией при поддержке правительства области. Сохранение здания и переосмысление его практического использования основано на сочетании индустриальной истории и духовной эстетики — как напоминание о промышленном наследии утраченного порта и как посвящение иконописной и реставрационной культуре региона. Это отражено в пространстве и деталях. В бывших технических нишах обустроили одиночные «кельи». В центре обеденного зала разместили скамьи для совместной трапезы и большой трапезный стол с инкрустированной историей Стрелки. Один из основных элементов интерьера — полиптих, созданный вместе с иконописной мастерской епархии, о стадиях написания икон — от подготовки доски до завершающих этапов.

Макарьевский монастырь. Фото: Никита ДУХНИК

В номинации «Лучший российский реализованный проект архитектурной подсветки» победило комплексное архитектурно-художественное освещение Макарьевского Желтоводского монастыря в Лысковском районе. Его авторы — ООО «АСГАРД» и ООО «Д-Энерджи». Обитель, основанная преподобным Макарием около 1434–1435 годов, — один из древнейших монастырских комплексов Нижегородского Поволжья. Концепция подсветки учитывает историческое и природное окружение и основные дальние точки восприятия: с запада — со стороны села Валки, с юга — при подходе на пароме от Лыскова, с востока — с Волги и от села Исады. Освещение крепостных стен, Надвратной церкви, жилых корпусов, Успенской церкви с колокольней, Троицкого собора и Макарьевской церкви акцентирует силуэт и архитектурную иерархию ансамбля, сохраняя целостность исторического облика.

СПРАВКА КП

«Золотой Трезини» присуждают за выдающийся вклад в архитектуру как вид искусства. Это единственная в мире архитектурно-дизайнерская премия, победившие проекты которой поступают в фонды государственного музея. Работы лауреатов нынешнего сезона передадут в Государственный музей истории Санкт-Петербурга и покажут на выставке «Архитектура как искусство» в Петропавловской крепости.