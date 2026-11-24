В Белоруссии участники сборов народного ополчения получат статус военнослужащих Фото: Олег УКЛАДОВ.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ о предоставлении статуса и социальных гарантий военнослужащих участникам сборов народного ополчения. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

В документе отмечается, что местные органы власти имеют право проводить ежегодные учебные (проверочные) сборы продолжительностью до 25 дней с гражданами, являющимися добровольцами народного ополчения.

Указ предписывает предоставлять участникам сборов народного ополчения статус военнослужащих и соответствующих социальных гарантий при проведении таких мероприятий.

Как писал сайт KP.RU, 16 октября этого года белорусский президент поручил развивать народное ополчение в стране для обеспечения защиты населения и населенных пунктов в условиях военного времени. Лукашенко указал, что структуры ополчения должны базироваться в сельских населенных пунктах и быть взаимосвязанными.