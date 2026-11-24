Россияне могут получить визу в Кувейт по упрощенной системе Фото: Даниил ОПАРИН.

Россияне теперь могут оформить туристическую визу в Кувейт по ускоренной процедуре. Об этом сообщили в РСТ.

«По прилете однократную визу на срок от 1 до 3 месяцев выдают прямо на границе, в том числе в аэропорту Эль-Кувейта», — говорится в сообщении ведомства. Подчеркивается, что Россию только в этом месяце включили в список стран, которые могут иметь право получить визу по упрощенной системе.

Ранее KP.RU рассказал, что Россия и Китай отказались от визового режима в свои страны. Это дало новый импульс туризму между странами. Изначально безвизовый режим планировалось сделать временным, теперь чиновники двух стран рассматривают введение этой меры как постоянной. Это откроет новые возможности в сфере туристического сотрудничества.