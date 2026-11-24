Фото: пресс-служба губернатора Омской области

С 2021 года Омская область направила на решение жилищного вопроса детей-сирот порядка 8 миллиардов рублей, сообщило Управление пресс-службы Губернатора и Правительства Омской области. За это время собственное жилье получили около 3 тысяч человек. Такие данные привел Губернатор Виталий Хоценко в ходе прямой линии в программе «Хоценко о важном».

Глава региона подчеркнул: вопрос обеспечения жильем детей-сирот остается на контроле Правительства Омской области, а также прокуратуры и правоохранительных органов. Планы на ближайшее будущее тоже обозначены — в 2026 году жилье планируется предоставить почти 400 детям-сиротам.

По словам Виталия Хоценко, сегодня действует несколько механизмов поддержки. Помимо прямого приобретения квартир, используются федеральные жилищные сертификаты и региональные свидетельства — они тоже позволяют решить жилищный вопрос.

Дополнительный ресурс дают соглашения с застройщиками. В рамках крупных инвестиционных проектов компании передают часть квартир в областную или муниципальную собственность. Это жилье затем предоставляют детям-сиротам, а также гражданам, которые ждут переселения из аварийного фонда, и обманутым дольщикам.

Губернатор прямо сказал: полностью решить жилищный вопрос одномоментно невозможно. Однако регион продолжит последовательно задействовать все доступные механизмы, чтобы каждый год обеспечивать жильем как можно больше детей-сирот.

В прямой эфир Виталий Хоценко подключил Министра строительства и архитектуры Омской области Александра Рашко. Он дал пояснения о работе по обеспечению детей-сирот жильем — профильное ведомство контролирует реализацию предусмотренных мер.

Отметим, что прямой эфир программы «Хоценко о важном» 24 ноября был посвящен актуальным вопросам развития региона и обращениям жителей. Трансляцию вели телеканалы «12 канал» и «Россия 24», а также Radio Monte Carlo Омск и «Радио России».