В Новгородской области школьный автобус с 15 детьми попал в ДТП с самосвалом Фото: Пресс-служба губернатора Челябинской области

В Новгородской области школьный автобус, перевозивший 15 детей, столкнулся с грузовым автомобилем Faw. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на региональную Госавтоинспекцию.

"Водитель автобуса при выезде со второстепенной полосы не уступил дорогу и допустил столкновение с самосвалом", - отметили в ведомстве.

В ГАИ уточнили, что пострадавших в результате дорожной аварии нет. Все дети были пристегнуты.

Как писал сайт KP.RU, 20 октября в Ростовской области произошла авария с участием школьного автобуса. В одном из хуторов пассажирский ПАЗ, развозивший 16 учеников по домам после занятий, столкнулся сразу с двумя легковыми автомобилями.

29 сентября в Башкирии два человека погибли в результате ДТП с участием школьного автобуса и легкового автомобиля. В салоне автобуса на момент происшествия находились 22 ученика и сопровождающий. Водитель легковушки и его 17-летний пассажир скончались на месте от полученных травм.