Odoxa: Ринер обогнал других кандидатов в президенты Франции по числу симпатий. Фото: Wu Huiwo/XinHua/Global Look Press

Олимпийский чемпион по дзюдо Тедди Ринер обогнал других кандидатов в президенты Франции по числу симпатий среди избирателей. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного социологической службой Odoxa.

Согласно источнику, респонденты отвечали на вопрос о том, поддерживают ли они кандидатов в президенты Франции, испытывают к ним симпатию или безразличие. По итогам опроса Ринер собрал 23% симпатий, однако готовность отдать за него свой голос подтвердили всего 4% опрошенных. В общем рейтинге он занял третье место.

Ранее KP.RU сообщал, что Тедди Ринер 9 ноября заявил о выдвижении своей кандидатуры на выборах президента Франции 2027 года. Пятикратный олимпийский чемпион уже опережает в рейтинге кандидатов выдвиженца от основанной президентом страны Эммануэлем Макроном партии «Возрождение» Габриэля Атталя.