МИД РФ отметил градус ненависти Запада из-за его попыток помешать выборам России Фото: REUTERS.

Политика Запада по вмешательству в проведение последний избирательной кампании в России за рубежом говорит об особом градусе ненависти к Москве. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД РФ Максим Райдер в ходе выступления на круглом столе в Совете Федерации.

По его словам, эти попытки с одной стороны сказать, что российские выборы нелегитимны, потому что все подтасовано, а с другой стороны не дать людям прийти и проголосовать.

"Вот эта вот амбивалентность западного противостояния с нами поражает. До какого градуса ненависти нужно дойти, чтобы вот так вот себя вести", - сказал дипломат.

Посол отметил, что правда в этой ситуации за Россией, поэтому ничего не скрывается. На зарубежных участках РФ было в этот раз рекордное количество наблюдателей международных и иностранных, подчеркнул Райдер.

Как писал сайт KP.RU, 21 сентября председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что в стране завершились выборы депутатов в нижнюю палату парламента. Со стороны коллективного Запада предпринимались активные попытки вмешательства в голосование: кибератаки, удары украинских БПЛА по избирательным участкам, информационные провокации, указал политик.