Основателя группы «Ляпис Трубецкой» Михалка объявили в розыск Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП.

Основатель рок-группы «Ляпис Трубецкой» Сергей Михалок объявлен в розыск по уголовной статье. Об этом говорится в данных, опубликованных в базе МВД России.

«Разыскивается по статье УК», - указано в базе ведомства.

При этом в МВД не уточняется, по какой именно статье Михалок был объявлен в розыск. Напомним, что основатель группы «Ляпис Трубецкой» был приговорен к четырем годам колонии в Белоруссии.

Против него было возбуждено уголовное дело по статьям о публичном оскорблении президента республики и действия, направленные на возбуждение социальной вражды по признаку социальной принадлежности.

Ранее KP.RU сообщал, что МВД России объявило в розыск Антона Милаева, которого назвали правнуком генерального секретаря ЦК КПСС Леонида Брежнева. Поводом для этого стала статья уголовного кодекса РФ.