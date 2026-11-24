Владимир Путин исключил режиссёра Александра Сокурова из СПЧ Фото: Александр ГЛУЗ.

Президент Российской Федерации Владимир Путин исключил из состава Совета по правам человека (СПЧ) режиссера Александра Сокурова. Соответствующий указ был подписан главой государства 24 ноября.

"Исключить ... Власова Я. В., Замшева М. А., Ряховского В. В. и Сокурова А. Н.", - сказано в документе.

Согласно указу, в Совет по правам человека будут включены Анна Данилова, Алексей Заров, Сергей Куцев и Татьяна Романенко вместо прежних членов.

2 февраля Сокуров заявил, что не знал о существовании Совета по развитию кинематографии, откуда его исключили. 30 января премьер Михаил Мишустин убрал из Совета девять человек, включая Сокурова, Слащеву и Толстого.

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