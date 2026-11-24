Пигментацию также могут вызывать гормональные изменения. Фото: sirtravelalot / Shutterstock / Fotodom

Пигментные пятна могут появляться после прыщей, из-за солнечных лучей или гормональных изменений. Причина влияет на выбор лечения. Врач-косметолог и дерматолог Игорь Карпинский рассказал, почему возникает пигментация и когда она может быть опасна. Об этом пишет RT.

«Это специальный пигмент, который отвечает за цвет кожи. Под действием солнечных лучей клетки вырабатывают его активнее. С годами на участках, которые часто остаются открытыми, например на лице и тыльной стороне кистей, могут появиться плоские коричневые пятна», – объяснил врач.

Например, во время беременности или при приеме гормональных контрацептивов иногда появляется мелазма – коричневатые пятна на щеках, лбу или над верхней губой. Зимой они могут светлеть, а весной снова темнеть. По словам Карпинского, важно не только осветлить кожу, но и устранить причины изменений, иначе пятна могут вернуться.

Для защиты от пигментации врач советует круглый год использовать средства с SPF 30 и защитой от UVA- и UVB-лучей. Если пятно растет, меняет форму или цвет либо кровоточит, нужно как можно скорее обратиться к дерматологу. Иногда за пигментацию можно принять меланому.

Ранее дерматолог Амосова рассказала, что появление пигментных пятен может быть связано не только с воздействием солнца, но и с нарушениями в работе организма, в том числе с анемией.