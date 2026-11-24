Sohu: Давление США и разногласия в Европе ведут к подрыву позиции Украины Фото: REUTERS.

Разногласия среди европейских стран и давление США ослабляют позиции киевского режима. Об этом сообщило китайское издание Sohu.

Издание подчеркнуло, что глава киевского режима Владимир Зеленский хочет продолжать боевые действия, однако терпение его двух главных союзников, США и Франции, скорее всего, подходит к концу. На этом фоне положение украинского главаря становится еще более шатким.

В публикации уточнили, что республиканцы во главе с президентом США Дональдом Трампом сомневаются в целесообразности дальнейшей поддержки Киева. А тем временем у европейцев нет согласия по вопросу продолжения оказания помощи Украине.

Издание указало, что если поддержка Запада снизится, то ВСУ ждет поражение. В конечном итоге, европейские страны преследуют собственные национальные интересы.

Как писал сайт KP.RU, Зеленский в интервью агентству Bloomberg заявил, что глава Белого дома настаивает на заключении мирного соглашения по Украине как можно скорее. По его словам, США давят на Киев, склоняя его к капитуляции.

Газета Politico написала, что финансирование киевского режима вызывает в ЕС больше разногласий, чем когда-либо прежде.