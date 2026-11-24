Кадыров надеется, что СВО завершится в течение года Фото: REUTERS.

Глава Чечни Рамзан Кадыров в ходе прямой линии заявил, что надеется на завершение специальной военной операции (СВО) на Украине в течение года.

"Никто не знает, когда закончится СВО, все в руках Всевышнего, …но я точный прогноз дать не могу, я надеюсь, что в течение года завершится СВО", — отметил он.

По его словам, российские и, в частности, чеченские бойцы в зоне спецоперации работают на результат и делают успехи.

Как писал сайт KP.RU, ранее президент РФ Владимир Путин выразил желание, как можно быстрее завершить спецоперацию на Украине. По его словам, России бы хотелось все это как можно быстрее прекратить с помощью, причем, мирных переговоров.

Глава государства указал, что Киеву и его западным спонсорам нужно исходить из реалий, складывающихся на земле, и принимать ответственные решения.