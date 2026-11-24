Владимир Путин проводит заседание по вопросам стратегии развития ТЭК Фото: REUTERS.

Президент РФ Владимир Путин начал совещание по развитию топливно-энергетического комплекса (ТЭК) и экологической безопасности. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

В начале встречи глава государства подчеркнул, что Москва будет расширять рынки сбыта российских энергоресурсов и намерена сотрудничать с предсказуемыми партнерами.

Как писал сайт KP.RU, днем 24 ноября официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что во вторник глава государства проведет заседание комиссии по ТЭК.

Ранее российский лидер отметил, что важно расширять международный диалог и сотрудничество в области ТЭК, включая обеспечение безопасности логистики.

Напомним, Владимир Путин указывал, что отечественная экономика продолжает укрепляться, несмотря на попытки западных стран дестабилизировать российский топливно-энергетический сектор.