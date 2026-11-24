Владимир Путин Фото: REUTERS.

Президент России Владимир Путин определил ключевой целью на внутреннем топливном рынке как обеспечение бесперебойных поставок и гарантирование стабильного снабжения топливом. Об этом он рассказал на совещании по развитию энергетического комплекса.

«Здесь главная задача - обеспечить стабильность поставок, гарантировать надежное снабжение топливом городов и поселков, граждан, компаний и организаций, включая предприятия агропромышленного комплекса, фермерские хозяйства», — резюмировал глава государства.

Напомним, Путин просил нефтяные компании не «зажимать» топливо на своих заправках. А также он поручил правительству РФ разработать планы, которые помогут избежать нехватки топлива на заправках. Напомним, ВСУ атаковали НПЗ, что привело к задержкам поставок и очередям в некоторых регионах.