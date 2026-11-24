Путин: Ответ ВС России на удары ВСУ по объектам ТЭК неизбежен Фото: REUTERS.

Ответные действия российской армии на удары Вооруженных сил Украины по объектам топливно-энергетического комплекса неизбежны. Об этом заявил президент России Владимир Путин.

По словам главы государства, о том, что ответные действия ВС России на фоне ударов ВСУ неизбежны, должны все знать.

«Отмечу, ответные действия с нашей стороны неизбежны. Об этом все должны знать», - заявил Путин.

Президент также подчеркнул, что Киев не прекращает атаки на российские объекты топливно-энергетического комплекса, несмотря на призывы главы Белого дома Дональда Трампа.

Ранее KP.RU сообщал, что Владимир Путин 24 ноября проводит заседание комиссии по топливно-энергетическому комплексу. Как заявлял президент, для России важно расширять международный диалог и сотрудничество в области ТЭК.