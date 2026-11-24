Путин: Киев не прекращает удары по объектам ТЭК РФ, несмотря на призывы Трампа Фото: REUTERS.

Киевский режим не прекращает атаки на российские объекты топливно-энергетического комплекса (ТЭК), несмотря на призывы главы Белого дома Дональда Трампа. Об этом этом в ходе заседания комиссии по вопросам развития ТЭК заявил президент РФ Владимир Путин.

"Мы видим, что киевский режим не прекращает атак на наши перерабатывающие мощности, кстати, несмотря на призыв и прямую просьбу президента США не делать этого, воздержаться от этих атак", - сказал глава государства.

Российский лидер отметил, что украинская верхушка не слушает таких советов. Все продолжается как ни в чем не бывало, сказал Путин.

Как писал сайт KP.RU, ранее Путин отметил, что удары по территории Украины не являются инициативой Москвы, а являются ответом Киеву на атаки по гражданским объектам. Россия долго пыталась урегулировать конфликт мирным путем.