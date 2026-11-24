Путин: трансарктический коридор сокращает сроки доставки грузов в 2 раза Фото: REUTERS.

Президент России Владимир Путин заявил, что трансарктический коридор сокращает в разы сроки доставки товаров и грузов. Об этом глава государства рассказал на совещании.

«Нужно и дальше комплексно развивать новые маршруты поставок энергоресурсов, в том числе укреплять Трансарктический транспортный коридор с его главным участком - Северным морским путем. Этот маршрут позволяет в 1,5-2 раза сократить сроки доставки грузов нашим партнерам», — резюмировал Путин. Также президент РФ подчеркнул, что коридор существенно сократит расходы на логистику.

Трансарктический транспортный коридор — система маршрутов, включающая Северный морской путь, внутренние водные пути и инфраструктуру.

Объем перевозок по Трансарктическому транспортному коридору вырастет вдвое к концу десятилетия, достигнув 70 миллионов тонн в год, до этого подчеркивал Путин. Также он заявил о важности круглогодичной его работы.