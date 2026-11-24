Кот сбежал от хозяев и проехал почти 60 км на поезде до Лондона. Фото: Christian Heinrich/imageBROKER.com/Global Look Press

В Британии кот сбежал от хозяев и отправился в путешествие, проехав почти 60 км на поезде до Лондона. Об этом сообщает издание BBC.

Уточняется, что рыжий кот по кличке Зевс был обнаружен сотрудниками лондонского вокзала Ливерпуль-стрит. Согласно источнику, пушистый путешественник сел на вечерний поезд в городе Брейнтри, доехав на нем до столицы. Работники железнодорожной компании Greater Anglia поймали его в Лондоне, а через время доставили домой.

«Боже мой, он опять это сделал», - приводит издание слова хозяйки Зевса Лили Берроуз.

Женщина была совсем не удивлена произошедшему. По ее словам кот уже давно освоил поездки на поездах. Хозяйка Зевса не смогла отучить его от подобных приключений, поэтому снабдила питомца двумя трекерами, чтобы отслеживать его передвижения.

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