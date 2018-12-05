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Президент Владимир Путин наградил победителей конкурса «Доброволец России-2018»

В Москве наградили лучших волонтеров страны

В Москве наградили лучших волонтеров страны

В Москве наградили лучших волонтеров страны

В Москве наградили лучших волонтеров страны

В Москве наградили лучших волонтеров страны

В Москве наградили лучших волонтеров страны

В Москве наградили лучших волонтеров страны

В Москве наградили лучших волонтеров страны

В Москве наградили лучших волонтеров страны

В Москве наградили лучших волонтеров страны

В Москве наградили лучших волонтеров страны

В Москве наградили лучших волонтеров страны

В Москве наградили лучших волонтеров страны

В Москве наградили лучших волонтеров страны

В Москве наградили лучших волонтеров страны
Новости 24
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