Президент Владимир Путин наградил победителей конкурса «Доброволец России-2018»
В Москве наградили лучших волонтеров страны
В Москве наградили лучших волонтеров страны
В Москве наградили лучших волонтеров страны
В Москве наградили лучших волонтеров страны
В Москве наградили лучших волонтеров страны
В Москве наградили лучших волонтеров страны
В Москве наградили лучших волонтеров страны
В Москве наградили лучших волонтеров страны
В Москве наградили лучших волонтеров страны
В Москве наградили лучших волонтеров страны
В Москве наградили лучших волонтеров страны
В Москве наградили лучших волонтеров страны
В Москве наградили лучших волонтеров страны
В Москве наградили лучших волонтеров страны
В Москве наградили лучших волонтеров страны