Тысячи мусульман собрались в Московской соборной мечети, чтобы принять участие в праздничном намазе в честь Курбан-байрама
Тысячи мусульман собрались в Московской соборной мечети, чтобы принять участие в праздничном намазе в честь Курбан-байрама
Тысячи мусульман собрались в Московской соборной мечети, чтобы принять участие в праздничном намазе в честь Курбан-байрама
Тысячи мусульман собрались в Московской соборной мечети, чтобы принять участие в праздничном намазе в честь Курбан-байрама
Тысячи мусульман собрались в Московской соборной мечети, чтобы принять участие в праздничном намазе в честь Курбан-байрама
Тысячи мусульман собрались в Московской соборной мечети, чтобы принять участие в праздничном намазе в честь Курбан-байрама
Тысячи мусульман собрались в Московской соборной мечети, чтобы принять участие в праздничном намазе в честь Курбан-байрама
Тысячи мусульман собрались в Московской соборной мечети, чтобы принять участие в праздничном намазе в честь Курбан-байрама
Тысячи мусульман собрались в Московской соборной мечети, чтобы принять участие в праздничном намазе в честь Курбан-байрама
Тысячи мусульман собрались в Московской соборной мечети, чтобы принять участие в праздничном намазе в честь Курбан-байрама
Тысячи мусульман собрались в Московской соборной мечети, чтобы принять участие в праздничном намазе в честь Курбан-байрама