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Тысячи мусульман собрались в Московской соборной мечети, чтобы принять участие в праздничном намазе в честь Курбан-байрама

Тысячи мусульман собрались в Московской соборной мечети, чтобы принять участие в праздничном намазе в честь Курбан-байрама

Тысячи мусульман собрались в Московской соборной мечети, чтобы принять участие в праздничном намазе в честь Курбан-байрама

Тысячи мусульман собрались в Московской соборной мечети, чтобы принять участие в праздничном намазе в честь Курбан-байрама

Тысячи мусульман собрались в Московской соборной мечети, чтобы принять участие в праздничном намазе в честь Курбан-байрама

Тысячи мусульман собрались в Московской соборной мечети, чтобы принять участие в праздничном намазе в честь Курбан-байрама

Тысячи мусульман собрались в Московской соборной мечети, чтобы принять участие в праздничном намазе в честь Курбан-байрама

Тысячи мусульман собрались в Московской соборной мечети, чтобы принять участие в праздничном намазе в честь Курбан-байрама

Тысячи мусульман собрались в Московской соборной мечети, чтобы принять участие в праздничном намазе в честь Курбан-байрама

Тысячи мусульман собрались в Московской соборной мечети, чтобы принять участие в праздничном намазе в честь Курбан-байрама

Тысячи мусульман собрались в Московской соборной мечети, чтобы принять участие в праздничном намазе в честь Курбан-байрама

Тысячи мусульман собрались в Московской соборной мечети, чтобы принять участие в праздничном намазе в честь Курбан-байрама
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