Тысячи мусульман собрались в Московской соборной мечети, чтобы принять участие в праздничном намазе в честь Курбан-байрама

Тысячи мусульман собрались в Московской соборной мечети, чтобы принять участие в праздничном намазе в честь Курбан-байрама

Тысячи мусульман собрались в Московской соборной мечети, чтобы принять участие в праздничном намазе в честь Курбан-байрама

Тысячи мусульман собрались в Московской соборной мечети, чтобы принять участие в праздничном намазе в честь Курбан-байрама

Тысячи мусульман собрались в Московской соборной мечети, чтобы принять участие в праздничном намазе в честь Курбан-байрама

Тысячи мусульман собрались в Московской соборной мечети, чтобы принять участие в праздничном намазе в честь Курбан-байрама

Тысячи мусульман собрались в Московской соборной мечети, чтобы принять участие в праздничном намазе в честь Курбан-байрама

Тысячи мусульман собрались в Московской соборной мечети, чтобы принять участие в праздничном намазе в честь Курбан-байрама

Тысячи мусульман собрались в Московской соборной мечети, чтобы принять участие в праздничном намазе в честь Курбан-байрама

Тысячи мусульман собрались в Московской соборной мечети, чтобы принять участие в праздничном намазе в честь Курбан-байрама

Тысячи мусульман собрались в Московской соборной мечети, чтобы принять участие в праздничном намазе в честь Курбан-байрама

Тысячи мусульман собрались в Московской соборной мечети, чтобы принять участие в праздничном намазе в честь Курбан-байрама