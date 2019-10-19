В Москве на Соборной площади прошла последняя в этом году церемония развода караулов

В Москве на Соборной площади прошла последняя в этом году церемония развода караулов

В Москве на Соборной площади прошла последняя в этом году церемония развода караулов

В Москве на Соборной площади прошла последняя в этом году церемония развода караулов

В Москве на Соборной площади прошла последняя в этом году церемония развода караулов

В Москве на Соборной площади прошла последняя в этом году церемония развода караулов

В Москве на Соборной площади прошла последняя в этом году церемония развода караулов

В Москве на Соборной площади прошла последняя в этом году церемония развода караулов

В Москве на Соборной площади прошла последняя в этом году церемония развода караулов

В Москве на Соборной площади прошла последняя в этом году церемония развода караулов

В Москве на Соборной площади прошла последняя в этом году церемония развода караулов

В Москве на Соборной площади прошла последняя в этом году церемония развода караулов

В Москве на Соборной площади прошла последняя в этом году церемония развода караулов

В Москве на Соборной площади прошла последняя в этом году церемония развода караулов