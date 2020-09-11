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В Сочи открылся 31-й российский кинофестиваль "Кинотавр"

Владимир ВЕЛЕНГУРИНВладимир ВЕЛЕНГУРИН
Екатерина Шпица

Екатерина Шпица

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Юрий Борисов с супругой

Юрий Борисов с супругой

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Екатерина Шпица

Екатерина Шпица

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Светлана Камынина

Светлана Камынина

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Денис Шведов

Денис Шведов

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Владимир Хотиненко и его супруга Татьяна Яковлева

Владимир Хотиненко и его супруга Татьяна Яковлева

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Резо Гигинеишвили

Резо Гигинеишвили

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Оксана Фандера

Оксана Фандера

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Соня Карпунина

Соня Карпунина

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Ирина Горбачева

Ирина Горбачева

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Александр Роднянский

Александр Роднянский

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Ксения Раппопорт

Ксения Раппопорт

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Алена Свиридова

Алена Свиридова

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Алена Чехова

Алена Чехова

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Ирина Горбачева

Ирина Горбачева

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Алена Свиридова

Алена Свиридова

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Виктория Толстоганова

Виктория Толстоганова

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Елена Лядова и Владимир Вдовиченков.

Елена Лядова и Владимир Вдовиченков.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

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