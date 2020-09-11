В Сочи открылся 31-й российский кинофестиваль "Кинотавр"

Екатерина Шпица
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Юрий Борисов с супругой
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Екатерина Шпица
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Светлана Камынина
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Денис Шведов
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Владимир Хотиненко и его супруга Татьяна Яковлева
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Резо Гигинеишвили
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Оксана Фандера
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Соня Карпунина
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Ирина Горбачева
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Александр Роднянский
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Ксения Раппопорт
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Алена Свиридова
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Алена Чехова
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Ирина Горбачева
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Алена Свиридова
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Виктория Толстоганова
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Елена Лядова и Владимир Вдовиченков.
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН