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Комсомольская Правда публикует лучшие фотографии диких животных фотоконкурса Русcкого Географического Общества «Самая красивая страна». Прием работ на конкурс до 5 апреля 2021 года на photo.rgo.ru

"Когда в наушниках любимый трек". Фото: Павел Ванифатов

"Когда в наушниках любимый трек". Фото: Павел Ванифатов

"Маленькие защитники". Фото: Фёдор Лашков

"Маленькие защитники". Фото: Фёдор Лашков

"В низком ключе". Фото: Владимир Кушнарев

"В низком ключе". Фото: Владимир Кушнарев

"Водопой на рассвете". Фото: Олег Першин

"Водопой на рассвете". Фото: Олег Першин

"Стадо Маралов". Фото: Иоанн Степанченко

"Стадо Маралов". Фото: Иоанн Степанченко

"Синхронный бег по воде". Фото: Евгений Шаклеин

"Синхронный бег по воде". Фото: Евгений Шаклеин

"Снежная выдра". Фото: Олег Богданов

"Снежная выдра". Фото: Олег Богданов

"Маленький охотник". Фото: Константин Дронов

"Маленький охотник". Фото: Константин Дронов

"С чем пришёл". Фото: Наталья Чебукина

"С чем пришёл". Фото: Наталья Чебукина

"Председатель собрания". Фото: Григорий Цидулко

"Председатель собрания". Фото: Григорий Цидулко

"Темный попутчик". Фото: Евгений Плешков

"Темный попутчик". Фото: Евгений Плешков

"За шишкой!". Фото: Евгения Левина

"За шишкой!". Фото: Евгения Левина

"Лиса". Фото: Олег Богданов

"Лиса". Фото: Олег Богданов

"Скороход". Фото: Ольга Александрова

"Скороход". Фото: Ольга Александрова

"Белый крокодил". Фото: Василий Баранюк

"Белый крокодил". Фото: Василий Баранюк