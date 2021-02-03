Комсомольская Правда публикует лучшие фотографии диких животных фотоконкурса Русcкого Географического Общества «Самая красивая страна». Прием работ на конкурс до 5 апреля 2021 года на photo.rgo.ru

"Когда в наушниках любимый трек". Фото: Павел Ванифатов
"Маленькие защитники". Фото: Фёдор Лашков
"В низком ключе". Фото: Владимир Кушнарев
"Водопой на рассвете". Фото: Олег Першин
"Стадо Маралов". Фото: Иоанн Степанченко
"Синхронный бег по воде". Фото: Евгений Шаклеин
"Снежная выдра". Фото: Олег Богданов
"Маленький охотник". Фото: Константин Дронов
"С чем пришёл". Фото: Наталья Чебукина
"Председатель собрания". Фото: Григорий Цидулко
"Темный попутчик". Фото: Евгений Плешков
"За шишкой!". Фото: Евгения Левина
"Лиса". Фото: Олег Богданов
"Скороход". Фото: Ольга Александрова
"Белый крокодил". Фото: Василий Баранюк