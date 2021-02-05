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«Комсомольская Правда» публикует лучшие фотографии коренных народов Севера фотоконкурса Русcкого Географического Общества «Самая красивая страна». Прием работ на конкурс до 5 апреля 2021 года на photo.rgo.ru

«Комсомольская Правда» публикует лучшие фотографии коренных народов Севера фотоконкурса РГО «Самая красивая страна». "Вдоль по тундре". Фото: Владимир Алексеев

«Комсомольская Правда» публикует лучшие фотографии коренных народов Севера фотоконкурса РГО «Самая красивая страна». "Вдоль по тундре". Фото: Владимир Алексеев

"Исход стада". Фото: Сергей Карпухин

"Исход стада". Фото: Сергей Карпухин

"Утро Ямала". Фото: Елена Щипкова

"Утро Ямала". Фото: Елена Щипкова

"Соседство". Фото: Дарья Зимина

"Соседство". Фото: Дарья Зимина

"Погонять оленей". Фото: Светлана Горбатых

"Погонять оленей". Фото: Светлана Горбатых

"Мать и дочь". Фото: Дмитрий Архипов

"Мать и дочь". Фото: Дмитрий Архипов

"Добыча воды в зимней тундре". Фото: Екатерина Васягина

"Добыча воды в зимней тундре". Фото: Екатерина Васягина

"Счастливое детство". Фото: Сергей Карпухин

"Счастливое детство". Фото: Сергей Карпухин

"Оленеводы". Фото: Дмитрий Архипов

"Оленеводы". Фото: Дмитрий Архипов

"Мужской разговор". Фото: Дмитрий Архипов

"Мужской разговор". Фото: Дмитрий Архипов

"По тундре на оленях". Фото: Екатерина Васягина

"По тундре на оленях". Фото: Екатерина Васягина

"Охотник". Фото: Владимир Кушнарев

"Охотник". Фото: Владимир Кушнарев

"Инга и олени". Фото: Владимир Кушнарев

"Инга и олени". Фото: Владимир Кушнарев

"Ловля оленя для упряжки". Фото: Дмитрий Архипов

"Ловля оленя для упряжки". Фото: Дмитрий Архипов

"Стойбище". Фото: Петр Ушанов

"Стойбище". Фото: Петр Ушанов