«Комсомольская Правда» публикует лучшие фотографии коренных народов Севера фотоконкурса Русcкого Географического Общества «Самая красивая страна». Прием работ на конкурс до 5 апреля 2021 года на photo.rgo.ru

«Комсомольская Правда» публикует лучшие фотографии коренных народов Севера фотоконкурса РГО «Самая красивая страна». "Вдоль по тундре". Фото: Владимир Алексеев
"Исход стада". Фото: Сергей Карпухин
"Утро Ямала". Фото: Елена Щипкова
"Соседство". Фото: Дарья Зимина
"Погонять оленей". Фото: Светлана Горбатых
"Мать и дочь". Фото: Дмитрий Архипов
"Добыча воды в зимней тундре". Фото: Екатерина Васягина
"Счастливое детство". Фото: Сергей Карпухин
"Оленеводы". Фото: Дмитрий Архипов
"Мужской разговор". Фото: Дмитрий Архипов
"По тундре на оленях". Фото: Екатерина Васягина
"Охотник". Фото: Владимир Кушнарев
"Инга и олени". Фото: Владимир Кушнарев
"Ловля оленя для упряжки". Фото: Дмитрий Архипов
"Стойбище". Фото: Петр Ушанов